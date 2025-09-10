優勝を占う大一番のリーグ・２位柏戦（１２日、ノエスタ）へ、現在３位の神戸・吉田監督は「勝たなきゃ自分たちにはタイトルが見えてこない」と強い覚悟をにじませた。準々決勝敗退が決まった７日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦でレッドカードを受けたＤＦトゥーレルが出場できず、左サイドバックのＤＦ永戸も９日の公開練習では別メニュー調整。ＤＦラインに不安が残るものの「状態を見ながら。個人の要素もあるし、みんなでやるだ