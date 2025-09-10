23年の卒業生である高沢光希さんは大阪市東淀川区出身。矢作厩舎の名牝リスグラシューが有終の美を飾った19年有馬記念で競馬に興味を持った。現在は馬術のスポーツ推薦で進学した専修大学に通っている。高沢さんは「高校時代は技術的な練習の割合が多かったけど、大学の馬術は自分の担当馬がいて（状態面など）試合までの過程を計算しながら人馬でトレーニングを積んでいく。そこが面白い」と充実の日々を送る。憧れは静内農業