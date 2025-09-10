「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）新小結安青錦（安治川）が９日、都内の部屋で出稽古に来た幕内藤ノ川（伊勢ノ海）と１０番相撲を取り９勝１敗。低く重い立ち合いで圧倒し「相手を起こして中に入れるように」と狙いを明かし、参考は「日馬富士関。安馬時代のですね」と、元横綱が大関昇進まで用いたしこ名を挙げた。新入幕から３場所連続１１勝中で、先場所は優勝争いを経験した。大関への意欲とともに「勝つこと