気象台は、午前5時28分に、大雨警報（浸水害）を苓北町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・苓北町に発表 10日05:28時点天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■天草市□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量70mmピーク時間10日朝□洪水警報10日昼前にかけて警戒■