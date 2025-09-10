４日に肺炎のため８２歳で亡くなった俳優、歌手の橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんの通夜が９日、東京・傳通院で営まれた。橋さんと故・西郷輝彦さんとともに「御三家」と呼ばれ、国民的スターとして活躍した舟木一夫（８０）らが参列。舟木は取材に応じ、「偉大な先輩だった」「自分の歴史の一行が欠けた」と悼んだ。所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長は、何度も「感謝」という言葉を口にした。舟木は「御三家