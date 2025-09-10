「おまかせとんかつコース」（税込み6800円）で提供される、豚の銘柄も部位も異なる5品のとんかつ（写真提供：とんかつ乃ぐち）【画像を見る】「おいしそうすぎる…」独自の低温調理法で揚げたとんかつの断面はこんなに美しい！2025大阪・関西万博に唯一の個人店として出店を果たした『とんかつ乃ぐち』。しかし、それまでの道のりは困難続きだった。4000万円の資金調達、ガチガチに決められた仕入れのルール、99％が冷凍食品とい