「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスは怒濤（どとう）の集中攻撃を決め、今季最後となる敵地ゾゾで快勝。ビジターでの連敗を４で止め、８連戦を４勝４敗で終えた。太田、杉本らを欠きながらも１２球団トップの打率を誇る打線が奮起。２−２の七回、２番手の沢村を強襲した。１死満塁の好機をつくると、西川が「積極的に振っていこうと思っていた」と右中間へ２点適時二塁打を放ち、勝ち