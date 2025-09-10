「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）並み居るＶ戦士を蹴散らした。ＤｅＮＡの無双左腕・ケイが７回３安打無失点の快投を演じ、来日２年目で初の阪神戦勝利。今季７度目の登板でようやく好投が報われ「素直にうれしい」とはにかんだ。猛虎Ｖの余韻が残る聖地。逆に力に変えた。「両方のファンの声援もあって、アドレナリンが結構出た。それをうまく生かして自分のピッチングができた」。１５０キロを超える直球と、右