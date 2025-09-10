「東都大学野球２部、日大１０−７東農大」（９日、等々力球場）２部リーグが開幕し、日大が東農大に先勝した。今秋ドラフト候補の右の強打者・谷端将伍内野手（４年・星稜）がサイクル安打を達成。阪神、巨人など１１球団のスカウト陣の前でアピールした。立正大は専大に快勝。国士舘大は拓大にサヨナラ勝利した。周囲の期待が膨らむ中で迎えた８−７の九回２死一、二塁。内角直球を捉えた打球は、左翼手の頭上を越えた。全