Image: Apple ガッツリ変わったお顔に隠れた超性能。iPhone 17 Pro、見た目をガラリと変えて登・場！どうですか？ このカメラバー、ドーンなニューフェイス。 Image: Apple しかし、この「盛り上がり」にはわけがあるんです。徹底的な熱管理システムがスペック爆上げ外縁部にはアンテナが組み込まれ、この突起