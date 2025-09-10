新パートナーの五十嵐有紗との2ショットを投稿した志田千陽(C)Getty Imagesバドミントン女子ダブルスで、昨年のパリ五輪で銅メダルを獲得した志田千陽が9月10日までに、自身のインスタグラムを更新。新パートナーとの2ショットを投稿した。【写真】志田千陽が投稿した新パートナー・五十嵐有紗との2ショットを見る松山奈未との「シダマツ」は、銅メダルで有終の美を飾った8月の世界選手権を最後にペア解消。新たにコンビを組む