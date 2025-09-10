着実にチームを作り上げてきた就任4年目の新庄剛志監督(C)Getty Images2022、23年の2年連続リーグ最下位から、24年は2位に躍進した日本ハム。今季も現在2位に付けているが、ソフトバンクに13.5ゲーム差と離された昨季とは内容が異なる。新庄剛志監督就任から4年。その成熟ぶりを、日本ハムOB捕手であり、ソフトバンクでもプレー経験を持つ野球解説者・評論家の鶴岡慎也氏が分析した。【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウン