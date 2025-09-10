「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）巨人の守護神・マルティネスが２点リードの九回から登板。広島の上位打線を三者凡退に抑え、自身２年連続となる４０セーブに到達。「キャンプからの取り組みが実を結んでいる」と話した。巨人では西村、クルーンに次いで３人目の快挙。阿部監督が「あと１６試合、全部セーブをつけてほしい」と話したことを受けて「それぐらいの気持ち、準備を持って臨みたい」と意気込んだ。