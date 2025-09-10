米Appleは9月9日（現地時間）、オンラインで製品発表会を開催し、その中でスマートウォッチの新製品「Apple Watch Series 11」と「Apple Watch SE」、「Apple Watch Ultra 3」を発表した。今回発表された各モデルは本日より予約受付を開始し、9月19日に発売を予定している。○Apple Watch Series 11「Apple Watch Series 11」はAppleが展開するスマートウォッチの最新モデル。ディスプレイ強度は2024年モデルのSeries 10よりも2倍