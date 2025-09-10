「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）敗戦の中、ロッテ・西川が奮闘した。２点を追う四回には宮城のチェンジアップを左中間へ２号ソロ。八回にはリーグトップに並ぶ２３本目の二塁打を左中間に運び、２試合連続３１回目のマルチ安打も記録した。「毎試合、ヒットを打ってチームに貢献したいという思いがある。その結果の積み重ね。これからも必死に１打席１打席を大事に結果を出していきたい」と力