「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）難攻不落の敵エースを沈めたのは、誰もが驚く意外なコンビだった。日本ハム・今川と山県が２人で３本塁打６打点の大爆発。この日が約４カ月ぶりの１軍昇格だった今川は「ただいまー！！」とお立ち台で叫んだ。負ければ優勝がかすむ首位との直接対決で、伏兵が大仕事だ。モイネロ相手に３点の先行を許す展開。重いムードを変えたのは今川だ。三回無死二塁から左翼