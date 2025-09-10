「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）天敵を打ち砕く強烈な一発を見舞った。１点を追う初回。１死から巨人・キャベッジの中越え二塁打を皮切りに５連打で１点を勝ち越して、なお１死満塁でリチャードだ。広島先発・床田が投じた外角低めの変化球に崩されながらも捉えた一打が、左翼席へ突き刺さる今季９号の満塁弾となった。「みんながつないでくれたので…うわぁ〜と思いながら、でも絶対打つと、強い気持ちで（打席に）