気象台は、午前5時21分に、大雨警報（土砂災害）を島原市に発表しました。また洪水警報を雲仙市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・島原市に発表 10日05:21時点南部では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■島原市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■雲仙市□大雨警報・土砂災害10日昼前