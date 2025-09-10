「楽天６−５西武」（９日、楽天モバイルパーク）４時間５８分の死闘に決着をつけたのは、楽天・中島のバットだった。自身初のサヨナラ打に仲間からの手荒い祝福もどこか心地よい。「すごくうれしかったですね。水をかけられるのとか、ちょっと楽しかったです」。勝利をたぐり寄せた一打で、大歓声を独り占めにした。１点を争う攻防は延長戦へと突入。負けられない戦いに両軍が総力戦だ。迎えた延長十一回２死一、三塁。「こ