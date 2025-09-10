あつぎミュージックフェスティバル実行委員長の横内さん（右）、出演する舟津さん（中央）、山口市長＝８月２１日、厚木市役所歌手を目指す若者を発掘する「あつぎミュージックフェスティバル実行委員会」（横内謙介実行委員長）は１１月２日、厚木中央公園（厚木市寿町）で観客５千人規模の「第１０回あつぎミュージックフェスティバル野外コンサート」を開催する。タレントで歌手の木梨憲武さん、第５回で大賞を受賞した歌手舟