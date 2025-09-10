◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）完璧ではなかったが、中山はバットを思い切り振り抜いた。試合前まで今季巨人戦で２戦２勝、防御率０・５０の床田を捉えた。４連打で１―１とし、なお１死満塁。１３４キロシンカーを打ち返し、右前へ決勝の適時打とした。「いい流れに乗って積極的にいきました。逆転できてよかったです」。５連打目を放ち、一塁ベース上でベンチに向かって下から力強く拳を突き上げ