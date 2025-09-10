「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）小気味のいい投球でゼロを刻んだ。７月２１日の巨人戦（東京ド）以来となる中継ぎ登板となった伊原が、０−３の九回に登板し１回を無失点。「どこでもいく準備はしてたので、いつも変わらない感じでマウンドに上がったかなと思います」と淡々と振り返った。リベンジに成功した。先発だった前回登板、８月２８日の同戦で手痛い一発を食らっていたオースティンを右飛に抑えるなど、