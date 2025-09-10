「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）消化試合とはいえ、負けていいというわけではない。阪神・村上は４敗目を喫したこと、それも投手のケイに打たれたことを悔やんだ。「ピッチャーに打たれたんで、そこは十分反省したい」。勝利数トップの才木と東の１２勝に並べず。表情は曇っていた。初回は先頭から連続三振。この時点で奪三振数はトップの中日・高橋宏に並んだ。立ち上がりをあっさりと三者凡退で締め、このまま