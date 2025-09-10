「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神は天敵・ケイをまたしても攻略できなかった。１５０キロ超の直球、ツーシーム、スライダー、チェンジアップに苦しみ、７回を３安打無得点。今季７度目の対戦で阪神戦初白星を献上した。ＤｅＮＡとはＣＳで対戦する可能性があり、嫌なイメージを与えたかったが、不安の残る結果となってしまった。試合後、藤川監督は「まあ、いいとか嫌だとかはないですね。野球ですから」と平