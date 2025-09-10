陸上の世界選手権東京大会は１３日から２１日までの９日間、国立競技場をメイン会場に開催される。東京では１９９１年以来３４年ぶり、日本では２００７年大阪大会以来、１８年ぶり３回目となる世界選手権。世界最高峰のビッグイベントで、活躍が期待される注目の日本選手を３回にわたって紹介する。１回目は女子１００メートル障害で日本歴代２位の１２秒７１の記録を持つ中島ひとみ（長谷川体育施設）。３０歳にして念願の代表