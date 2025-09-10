【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は９日、カタールの首都ドーハに拠点を置くイスラム主義組織ハマスの幹部を標的としたイスラエルの軍事攻撃について声明を発表し、「主権国家であり米国の緊密な同盟国であるカタールの国内を一方的に爆撃することは、イスラエルや米国の目標の達成に何ら貢献しない」と懸念を示した。レビット氏は同日の記者会見で声明を読み上げた。カタールがパレスチナ自