ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！ 昔の学友は、今はかけがいのないゴル友 スクラッチ会の永遠のライバル。支配人Kくん（左）と悪友君Iくん（中央）私と バブル世代の昭和40年前半生まれ。「社会人はゴルフができてなんぼのもの」といわれ、私もゴルフをはじめました。30歳ころまでは野球、フッ