陸上の世界選手権東京大会が13日から国立競技場で開幕する。女子やり投げの上田百寧（ゼンリン）＝福岡県糸島市出身＝は昨年のパリ五輪で決勝に進出し、10位に入った。好調の今季は自身初の決勝進出を目指す。昨年のパリ五輪で10位に入った実力者が上り調子だ。上田は8月下旬に行われたアジア投てき選手権（韓国）で62メートル20を出して優勝、4年ぶりに自己記録を更新した。「昨年（パリ五輪）は10位だったので、64メートル以