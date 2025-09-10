ソフトバンクのドラフト1位ルーキー村上泰斗投手（18）＝神戸弘陵高＝が自分のペースで少しずつ成長曲線を描いている。高校入学後に捕手から投手に転向した最速153キロ右腕は入団直後、体重70キロと線が細かった。投手経験が浅いこともあったためか「多分、自分に合っていないフォームだった」。右肘と腰に炎症を起こして6月からリハビリ組に合流している。ただ、現在は順調に回復。リハビリ期間で体重は78キロまで増えた。9