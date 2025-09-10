実りの秋を迎える今、注意しなければいけないのは農作物の盗難被害です。秋は農作物の盗難被害が増えることから、農業関係者は警戒を強めています。 農作物の盗難に対する警戒強化に取り組んでいるのは、ナシやブドウなど県内有数の果樹産地・新潟県三条市代官島地区です。【記者リポート】「秋の収穫時期を迎えるにあたり、盗難を防止する看板を設置しているということです」代官島地区では、JAえちご中越と連携して立て看