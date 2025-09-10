◇パ・リーグロッテ3−7オリックス（2025年9月9日ZOZOマリン）ロッテは2―2の7回に登板した沢村が5失点と炎上して敗戦も、ドラフト1位の西川が気を吐いた。4回に左中間へ7月30日の楽天戦以来33試合ぶりの2号ソロ。8回には左中間二塁打を放ち、31度目のマルチ安打を記録した。二塁打23本は西武・ネビン、オリックス・中川と並びリーグトップ。新人王を視野に入れる背番号6は「これから一打席一打席を大事に結果を出してい