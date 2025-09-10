◇パ・リーグ西武5−6楽天（2025年9月9日楽天モバイル）西武の今井が2日に2安打完封した同じ楽天相手に、6安打4失点で今季最短の2回降板となった。2―0の初回は四球をきっかけに味方失策も絡んで同点。3―2の2回は四球に4連打で逆転された。メジャー9球団18人のスカウトが視察する中での乱調に「バランスが悪かった。今日は思うような投球ができなかった」。延長11回にベンチ入り最後の投手だった9番手・中村祐がサヨナ