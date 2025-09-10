今年8月、新潟県長岡市内のコンビニエンスストアで惣菜などを盗んだ疑いで無職の女が再逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む無職の女(47)です。女は8月15日午前6時すぎごろ、長岡市内のコンビニエンスストアで惣菜など3点（販売価格合計1140円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、女は長岡市内のパン店でパンを盗んだとして現行犯逮捕されていました。事件はその後の捜査で発覚し、