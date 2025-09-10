元新日本プロレスで米国・ＡＥＷで活躍する?ザ・レスラー?柴田勝頼（４５）が、インタビューで現在の胸中を明かした。「ＴＨＥＯＰＰＳ」のサモア・ジョー＆パワーハウス・ホブスと世界トリオ王座を保持する柴田は、同じＡＥＷで活躍するオカダ・カズチカ（３７）との将来的な再戦にも意欲。古巣・新日本の来年１月４日東京ドームで引退を控える棚橋弘至（４８）、今年５月に退団した内藤哲也（４３）にもメッセージを送った。