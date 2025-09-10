真価が問われる一戦となりそうだ。ボクシングの元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（７０）が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新し、元ＷＢＡ世界同級王者・渡嘉敷勝男氏（６５）がゲスト出演。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の防衛戦に潜む?懸念点?に言及した。井上は１４日、愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリ