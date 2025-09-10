◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）課題が残る白星だった。６勝目を挙げた戸郷は試合後、「投手に本塁打を打たれたのはすごい反省すべきですし、あそこは６点取ってくれた後だったので」と悔しそうに振り返った。初回に３８球を要し先取点を与え、６―１の２回は相手先発の床田に右越え２ランを浴びた。５回、１０９球、４失点（自責３）で降板。６回１失点で勝利投手になった前回（２日）のヤクルト