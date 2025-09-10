※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊米雇用者数、年間９１．１万人下方修正へ 米労働統計局（ＢＬＳ）が９日に発表した年次基準改定の推計値で、３月までの１年間の米雇用者数の伸びは９１．１万人下方修正され、従来の発表値よりも遥かに低いものだった可能性が示された。１カ月当たりでは７．６万人近い下方修正となる。確報値は来年２月に発表される予定。 ＊ベッセント財務長官 ベ