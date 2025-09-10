女優・吉岡里帆の着物姿が注目を集めている。８月２９日に公開した、眉月じゅんさん原作の漫画「九龍ジェネリックロマンス」の実写映画で、俳優の水上恒司とダブル主演を務める吉岡が１０日までに、自身のインスタグラムを更新。金魚の帯どめを使用した桜色の着物姿や、真っ赤なコーデショットをシェアした。この投稿にファンからは「着物似合う女優ランキング１位」「さすが京美人」「美しすぎる！まるで時が止まったみたい