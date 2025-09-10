◇パ・リーグオリックス7-3ロッテ（2025年9月9日ZOZOマリン）11年目のオリックス・西野のバットが火を噴いた。2回無死一塁で石川柊の直球を右中間スタンドに運び、キャリアハイを更新する5号先制2ラン。7回にも2点三塁打を放ち、新人年の15年以来となる1試合4打点の躍動に「それが最多（打点）ですか。まだまだですね」と満面の笑みを浮かべた。今季本塁打を放てばチームは5戦5勝。衰え知らずの野手最年長35歳に、岸田監