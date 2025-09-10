©ABCテレビ かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」9月3日（水）は、勝俣州和、野田クリスタル、きりやはるか、田辺智加が来店。旅好き芸能人として知られる４人が驚きの旅エピソードや独自の旅行術などを明かす。 袋とじVTR「旅好き関西人113人に余談調査！穴埋め格言 旅をするなら○○に注意しろ！」