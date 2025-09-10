◇セ・リーグ広島4-6巨人（2025年9月9日東京D）広島・床田寛樹投手（30）が9日、待望のプロ1号アーチをかけた。巨人戦（東京ドーム）で、5点を追う2回に戸郷から右越え2ラン。ただ本業での初回6失点が重くのしかかり、2回以降を修正して7回を投げ切っても初のシーズン10敗目がついた。チームは今季4度目の5連敗で同最多を更新する借金13。2位・巨人とは6・5ゲーム差、3位・DeNAにも5ゲーム差に離された。ニコリともしな