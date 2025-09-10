気象台は、午前5時1分に、洪水警報を天草市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を天草市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・天草市に発表 10日05:01時点天草・芦北地方では、10日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■天草市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量70mmピーク時間10日朝□洪水警報【発表】1