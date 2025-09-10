ファミリーマートは9月12日、BE:FIRST監修のクリスマスケーキ「BE:FIRST BESTショコラケーキ」(4,980円)の予約受付を沖縄県を除く全国のファミリーマートで開始する。BE:FIRSTがクリスマスアンバサダーに○BE:FIRSTがクリスマスアンバサダーに就任同社のクリスマスアンバサダーとして、国内外で高い人気を誇るダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」が就任した。これにともない、コラボレーションクリスマスケーキが登場。メンバ