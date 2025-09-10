セントウルS2着ママコチャ（牝6＝池江）は岩田望とコンビ継続でスプリンターズS（28日、中山）へ。同7着ヨシノイースター（牡7＝中尾）、CBC賞12着ヤマニンアルリフラ（牡4＝斉藤崇）もスプリンターズS。名古屋城S1着テーオーパスワード（牡4＝高柳大）はシリウスS（27日、阪神）と白山大賞典（30日、金沢）の両にらみ。サマーチャンピオン2着エンペラーワケア（牡5＝杉山晴）は状態を見て武蔵野S（11月15日、東京）。新