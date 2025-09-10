WBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）と前WBA世界同級王者でWBC同級2位の井上拓真（大橋）がWBC世界同級王座決定戦で対戦に向けて交渉中であることを9日、米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。同王座は現在、中谷潤人（M・T）が保持しているが近く返上を予定している。11月に東京での対戦を計画しており、両陣営による交渉がまとまれば、今月末までに正式発表される見込みだという。