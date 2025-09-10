◇主演映画「宝島」の東京プレミアに出席俳優の妻夫木聡（44）が9日、都内で主演映画「宝島」（監督大友啓史、9月19日公開）の東京プレミアに出席した。米統治下の戦後の沖縄で、自由を求めて体制にあらがった若者たちの群像劇。妻夫木を座長として、6月の沖縄を皮切りに全国19カ所を回るキャラバンを敢行。「作品がどんどん大きく成長していると感じる。映画には誰かの人生、未来を1％でも変えられる奇跡があると信じている