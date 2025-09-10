「みちのく潮風トレイル」を知ったのは、偶然視聴した岩手県のローカル番組だった。当時（２０２２年）、私は転勤で岩手県一関市に住んでおり、調べてみると近くにルートがあることが分かった。その翌日、陸前高田市の広田半島を歩くことにした。この何げない出来事が、私が「みちのく潮風トレイル」に関わる始まりであり、私の人生そのものを大きく変えるきっかけとなった。幼いころから登山が趣味の両親と一緒に山行を楽しん