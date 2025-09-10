人気商品や希少価値のある景品を高額転売する目的で、大量に買い占める行為が後を絶たない。ルールやマナーを無視した悪質な転売を防ぐ取り組みを強化することが重要だ。音楽やスポーツ観戦などのチケットは、正規価格を超す金額での転売が法律で禁じられている。ただ、それ以外は原則、転売に違法性はないため、買い占めや高額な転売が横行している。その商品を本当に必要とする人が購入機会を失ってしまうのは問題だ。日