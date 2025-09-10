党員投票を実施することで、政治空白が長引いてしまうというマイナス面は、確かにある。一方で自民党は、国民政党として生き残れるかどうかの瀬戸際に立たされている。幅広く党員の声を聞いて新総裁を選出し、安定した挙党体制を築くことが優先だ、という判断に至ったようだ。自民が総裁選管理委員会などを開き、石破首相の後継を選ぶ総裁選について、党員投票を実施し、日程は「９月２２日告示、１０月４日投開票」とするこ