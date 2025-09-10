テレビ朝日のニュース番組「有働Times」（日曜後8・56）の特別企画「レジェンド＆スター」の第6弾が14日に放送され、コメディアンの萩本欽一（84）が登場する。メインキャスターを務める有働由美子（56）が各界で功績を残した人物らにインタビューする特別企画。同局の人気番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」で、当時では珍しいアドリブを生かした番組作りをしたことについて「覚えたものをやっていると、だんだん楽になって